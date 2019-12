GK: एग्जाम में पूछी जाती है खेती से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए खेती से जुड़े ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

DPS – Department of Poultry Science

A4NH – Agriculture for Nutrition and Health

FAIRR – Farm Animal Investment Risk & Return

CAEO – Chief Agricultural Extension Officer

GICD – Gardners In Community Development

ODRF – Organic Dairy Research Farm

LEAF – Linking The Environment And Farming

BAM – Better Agricultural Methods

MOAF – Ministry of Agriculture and Fisheries

AAHC – Agriculture Animal Husbandry Corporation

BAWI – Balance Agriculture with Industry

NFRU – National Farm Research Unit

PDP – Pesticide Data Program

IAASTD – International Assessment of Agricultural Science Technology for Development

IAAP – Intensive Agricultural Area Program

JTAS – Journal of Tropical Agricultural Science

RTC – Record of Rights, Tenancy, and Crop Inspection

NARL – National Agricultural Research Laboratories

SAWP – Seasonal Agricultural Worker Program

TRAC – Trade Recreation And Agricultural Center