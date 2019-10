GK: एग्जाम में पूछी जाती है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए न्यूक्लियर इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

CTBT : Comprehensive nuclear test ban treaty

DNB : Departure from nucleate boiling

EPMA : Electron-probe micro-analyzer

EXAFS : Extended x-ray absorption fine structure

AERB : Atomic Energy Regulatory Body

SIMS : Secondary-ion mass spectrometry

TAREF : Task Group on Advanced Reactor Experiment Facilities

V&V : Verification and validation

WASSC : Waste Safety Standards Committee (IAEA)

WGRNR : Working Group on the Regulation of New Reactors

SEM : Scanning electron microscope

RAI : Request for additional information

PFBR : Prototype fast breeder reactor

OIL : Operational intervention levels

NEEP : Nuclear Engineering and Engineering Physics

AEC : Assistant Emergency Controller

CARB : Corrective Action Review Board

VHTR : Very-high-temperature reactor

SST : Shear stress transport

RWP: Radiation work permit

PUREX: Plutonium uranium reduction extraction