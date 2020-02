GK: एग्जाम में पूछी जाती हैं सॉइल मैनेजमेंट से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए सॉइल मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ ऐसी ही शार्ट टर्म्स के बारे में...

HSG – Hydrologic Soil Group

FAO – Food and Agricultural Organization

ERDAS – Earth Resources Data Analysis System

USLE – Universal Soil Loss Equation

SMI – Soil-Moisture Index

SCS-CN – Soil Conservation Service Curve Number

RMSE – Root Mean Square Error

NEH – National Engineering Handbook

MNTTS – Minimum Temperature Time Series

AFM – Asymptotic Fit Method

SWMM – Storm Water Management Model

PCDs – Physical Catchment Descriptors

NLEAP – Nitrate Leaching and Economic Analysis Package

GIS – Geographic Information System

GDS – Gauge Discharge Site

BISAG – Bhaskaracharya Institute for Space Application and Geo-informatics

EPA – Environmental Protection Agency

GLEAMS – Groundwater Loading Effects of Agricultural Management Systems

IR – Infiltration Rate

IRS-LISS – Indian Remote Sensing satellite with Linear Imaging Self Scanning Sensors

IUSS – International Union of Soil Sciences

LER – Logarithm of Evidence Ratio

SE – Standard Error