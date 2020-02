खुशखबरी: कलाकारों को हर माह मिलेगी हजारों रुपए की फैलोशिप, जानें पूरी प्रक्रिया

कलाकारों (Artists) के लिए खुशखबरी है। अब सरकार (Government) ने उनकी सुध ली है। सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने लिए प्रतिमाह हजारों रुपए की फैलोशिप देगी (Fellowship will give thousands of rupees per month)। देशभर के युवा कलाकारों के लिए कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी की ओर से फैलोशिप की घोषणा की गई है। इसके तहत म्यूजिक, डांस, थिएटर और विजुअल आर्ट के कलाकारों (Music, dance, theater and visual arts artists) को एक साल (अप्रैल, 20 से मार्च, 21 ) तक प्रतिमाह 8 हजार रुपए दिए जाएंगे। हर वर्ग में चार फैलोशिप होंगी। वहीं, चार हजार की राशि प्रोडक्शन, डिजर्टेशन और एग्जीबिशन (Production, Desertation and Exhibition) आदि के लिए दी जाएगी।



ये रहेगी पात्रता (This will eligibility)

पात्र कलाकारों की उम्र सीमा 21 से 30 के बीच। साथ ही कम से कम पांच साल का अनुभव। रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर, फुल टाइम एम्प्लॉय या अन्य फैलोशिप ले चुके युवा आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे।

तिथियां: एब्स्ट्रेक्ट सब्मिट करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी

चयनित अभ्यर्थियों की घोषणा 20 फरवरी

प्रोजेक्ट प्रपोजल सब्मिट करने की तिथि 10 मार्च

इंटरव्यू व अनाउंसमेंट 21-22 मार्च