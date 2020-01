government jobs: सरकारी नौकरियों की खुली राह, जानें यहां पूरी खबर

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2019 (Constable Recruitment Examination-2019) में अधिकतम आयु सीमा (Age Range) में छूट के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट (High Court) ने गृह सचिव (home Secretary) और पुलिस महानिदेशक (Director General of police) से 20 जनवरी तक जवाब तलब किया। इस पर राज्य सरकार (State government) ने आदेश जारी कर कांस्टेबल भर्ती (Constable recruitment) में एक साल की छूट देने की घोषणा (Announcement of one year exemption) कर दी। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिन और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नितिन पटेल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि दिसंबर 2019 से पहले कांस्टेबल भर्ती मई 2018 में हुई थी। ऐसे में भर्ती करीबन एक साल सात महीने बाद हो रही है। इसके चलते राज्य सरकार को अधिकतम आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने 20 जनवरी तक जवाब तलब किया।

आयु गणना 1 जनवरी, 2021 के आधार पर

पटवार भर्ती: आयु की गणना

अब 1 जनवरी 2021 से