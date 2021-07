Haryana Schools: कोरोना पाबंदी में ढील, 16 और 23 जुलाई से खुलेंगे विद्यालय

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 16 जुलाई से खुलेंगे। वहीं 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं 23 जुलाई से शुरू हो रही हैं। विभागीय आदेश में कहा गया है कि कक्षा एक से लेकर पांचवीं तक के लिए स्कूल खोलने पर बाद में विचार किया जाएगा।

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुक्रवार को कहा कि आगामी 16 जुलाई से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सामाजिक दूरी के साथ फिर से खुलेंगे। स्थिति सामान्य रही तो अन्य कक्षाओं के भी स्कूल खुल जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी 15 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टियां है। छुट्टियां खत्म होते ही 16 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। स्कूल खोलने की तैयारियां अभी से पूरी कर ली गई है। कोरोना को देखते हुए स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा।

हरियाणा में कोरोना वायरस से 10 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,525 हो गई। जबकि संक्रमण के 55 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 7,69,148 हो गई। ताजा अपडेट के मुताबिक गुरुग्राम और भिवानी जिलों से दो-दो मौतें शामिल हैं। भिवानी से कोविड-19 के 6 नए मामले सामने आए। नूंह, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम जिलों से पांच-पांच मामले सामने आए।

