Bihar Board 10th Compartment Exam 2021: बिहार मेट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, ऐसे करें अप्लाई

Bihar Board 10th Compartment Exam 2021: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मेट्रिक कंपार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा, 2021 के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है। बिहार दसवीं बोर्ड परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को अधिकतम दो विषय में सप्लीमेंट्री मिली है, वे आज ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, वे भी आज से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक चलेगी। बिहार बोर्ड ने दसवीं कक्षा में कम अंक प्राप्त स्टूडेंट्स को स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका दिया है। स्क्रूटनी के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी।

Bihar Board 10th Compartment Exam 2021 Application Process

जिन विद्यार्थियों को एक या दो विषयों में निर्धारित अंकों से कम अंक प्राप्त हुए हैं, वे कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शाला प्रधान BSEB की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी को निर्धारित शुल्क के साथ स्कूल में जाकर रिपोर्ट करना होगा। वहां विद्यालय प्रशासन द्वारा अपने लॉगिन अकाउंट के जरिए आवेदन भरा जाएगा।

Bihar Board 10th Compartment Exam 2021 Helpline

कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन भरने में या शुल्क जमा करने में समस्या आने पर 0612- 2232074, 2232257 और 2232239 पर संपर्क कर सकते हैं।

Bihar Board Matric Compartment Result 2021

बिहार बोर्ड द्वारा कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किए जाने के बाद जल्द ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। कंपार्टमेंटल परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों क अगली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दसवीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की 5 अप्रैल को की थी। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 16,54,171 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। परीक्षा में 78.17 प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए थे। इस बार मेरिट लिस्ट की बात करें तो टॉप 10 में 101 स्टूडेंट्सआये हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा का पास प्रतिशत घट गया है।

