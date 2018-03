UPSC Civil Services 2018 सिविल सर्विसेज में बनाएं दमदार कॅरियर, जानिए सिविल सेवा में जाने के लिए क्या है योग्यता और मापदंड

UPSC Civil Services 2018 संघ लोक सेवा सेवा आयोग (यूपीएससी) ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से इस बार विभिन्न विभागों में करीब 782 रिक्तियों को भरा जाएगा। गौरतलब है कि देशभर से हजारों स्टूडेंट्स हर साल यह परीक्षा देते हैं। इस बार आवेदक 6 मार्च 2018 की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। प्रीलिमिनरी परीक्षा 3 जून 2018 को आयोजित करवाई जाएगी। फिलहाल सिर्फ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के फॉर्म ही भरे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अलग से मेन्स परीक्षा के लिए फॉर्म भरने होंगे। प्रीलिमिनरी परीक्षा के लिए देशभर में कुल 72 जगहों पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। वहीं, मेन्स एग्जामिनेशन के लिए 24 जगहों पर सेंटर्स बनाए जाएंगे। सेंटर्स को फस्र्ट अप्लाई, फस्र्ट अलॉट के आधार पर अलॉट किया जाएगा।



UPSC Civil Services 2018 यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं।

Education Qualification For UPSC Civil Services 2018,

सिविल सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के लिए आवेदकों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक की उम्र 1 अगस्त 2018 को 21 साल से कम और 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि एससी व एसटी कैटेगिरी के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम 5 साल की छूट, ओबीसी कैटेगिरी के आवेदकों को अधिकतम 3 साल की छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आवेदकों के पास किसी मान्य यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी जरूरी है। बता दें कि योग्य आवेदकों को परीक्षा में 6 प्रयासों की अनुमति होगी। एससी व एसटी कैटेगिरी के आवेदकों के लिए प्रयासों की कोई सीमा नहीं होगी। अगर कोई आवेदक पहले की परीक्षा में आईएएस या आईएफएस के लिए अपॉइंट हो चुका हो और उस सर्विस का सदस्य हो तो वह योग्य नहीं माना जाएगा।

06 मार्च 2018 की शाम 6 बजे तक इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

72 जगहों पर एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए देशभर में।

24 जगहों पर एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे देशभर में मेन एग्जामिनेशन के लिए कुल। मेन एग्जाम सितंबर 2018 में होने की संभावना है।

UPSC Civil Services 2018 Application Fees

आवेदकों को आवेदन फॉर्म के साथ ही 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस भी जमा करानी होगी। महिला/एससी/एसटी/पीएच कैटेगिरी आवेदकों को आवेदन फीस नहीं देनी होगी। यह एप्लीकेशन फीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में कैश के जरिए या एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग/वीजा/मास्टर/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड से जमा हो सकती है।

How To be selection in UPSC Civil Services 2018,

सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 2 स्टेज होंगी। पहली स्टेज में सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आयोजित करवाई जाएगी। इसमें 200-200 माक्र्स के दो पेपर्स होंगे और दोनों ही पेपर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। हर पेपर 2 घंटे की अवधि का होगा। दोनों ही प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सेट होंगे। इस परीक्षा में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेन्स परीक्षा देनी होगी। दूसरी स्टेज में सिविल सर्विसेज (मेन) एग्जामिनेशन आयोजित होगी। इसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। फिलहाल केवल सिविल सर्विसेज (प्रीलिमिनरी) एग्जामिनेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सिविल सर्विसेज (मेन) के लिए आवेदकों को दोबारा अप्लाई करना होगा।

यूपीएससी (प्रीलिम्स)

3 जून 2018को आयोजन होगा, यूपीएससी की ओर से सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का।

सिविल सर्विसेज (मेन) एग्जामिनेशन सितंबर 2018 में आयोजित होने की संभावना है। क्वालिफाई करने वाले आवेदकों को दोबारा अप्लाई करना होगा।

How To Apply UPSC Civil Services 2018

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा देने के इच्छुक आवेदक यूपीएससी की वेबसाइट http://www.upsconline. nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक ध्यान से अपनी चॉइस का एग्जाम सेंटर भरें। अगर किसी आवेदक ने फॉर्म में कोई और एग्जाम सेंटर भरा है और वह किसी दूसरे सेंटर पर एग्जाम देता पाया जाता है तो उसका एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। योग्य आवेदकों को परीक्षा के तीन हफ्ते पहले ई-एडमिशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट्स आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आवेदक इन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एडमिशन सर्टिफिकेट पोस्ट के जरिए नहीं भेजा जाएगा। एप्लीकेशन जमा कराने के बाद विड्रॉल का निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।