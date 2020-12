AYUSH Counselling 2020: पहले राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट जारी, सीधे यहां से करें चेक

AYUSH Counselling Round 1 Results 2020: आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) ने आधिकारिक वेबसाइट aaccc.gov.in पर आयुष काउंसलिंग 2020 के पहले राउंड की प्रोविजनल लिस्ट की घोषणा कर दी है। जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में चुना गया है, उन्हें सभी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 से 12 दिसंबर 2020 के बीच अलॉट किए गए संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा।

Click Here For Download Seat Allotment List

जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड के लिए रजिस्टर किया था, लेकिन अगर वे काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं तो वे दूसरे राउंड में शामिल हो सकते हैं। उन्हें दोबारा रजिस्टर करने या अलग से फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। आयुष काउंसलिंग के दूसरे राउंड में सीट अलॉटमेंट के लिए नई पसंद बताना पुराने और नए दोनों उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है।

How To Check AYUSH Counselling Round 1 Results 2020

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aaccc.gov.in पर जाएं।

- इसके बाद “Provisional Result of Round 1 UG Counseling 2020' के लिंक पर क्लिक करें।

- आयुष काउंसलिंग राउंड 1 रिजल्ट 2020 पीडीएफ फाइल के रूप में आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- आप रिजल्ट डाउनलोड करके भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।