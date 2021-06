HBSE 10th Result 2021: हरियाणा बोर्ड 10वीं के रिजल्ट एक ही क्लिक में ऐसे करें डाउनलोड, नतीजे कुछ ही देर में होंगे जारी

HBSE 10th Result 2021: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा कुछ ही देर में 10वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जो विद्यार्थी कक्षा दसवीं परीक्षा के नामांकित थे, वे 10वीं के नतीजे बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार रिजल्ट दोपहर 12.30 बजे जारी किया जाएगा। हालांकि रिजल्ट जारी करने के समय को लेकर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नतीजे ऑनलाइन मोड में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने पर हरियाणा सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया था।

Click Here For Official Website

HBSE Class 10th Result 2021

हरियाणा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 3,18,373 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था, जिसमें 1,74,956 छात्र और 1,43,417 छात्राएं हैं। 10वीं का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाया गया है। विद्यार्थियों के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के नंबर संबंधित स्कूलों की ओर से बोर्ड को भेजे गए थे, जिसके आधार पर बोर्ड द्वारा 10वीं का परिणाम जारी किया जा रहा है।

How To Check HBSE 10th Result 2021

सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए 10वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। आगे की टैब में अपने रोल नंबर डालकर सबमिट करेंगे। जानकारी सबमिट करने के साथ ही स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

Web Title: How To Check HBSE 10th Result 2021 By Name