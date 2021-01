ICAI CA Final Results November 2020: फरवरी के पहले सप्ताह में जारी होंगे सीए रिजल्ट

ICAI CA Final Results November 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा सीए फाइनल रिजल्ट की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आधिकारिक घोषणा के बाद संभावना जताई जा रही है कि फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में नवंबर सत्र के लिए CA परिणामों की घोषणा की जाएगी। परिणामों को लेकर पहले भी तिथियों की घोषणाएं की जा चुकी है।

Dear students ;CA results will be announced in 1st week of feb and that should Start with CA final on 1st February. https://t.co/GVSKrzPu3X