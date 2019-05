RBSE 12th Science, Commerce Result 2019 ऐसे करें डाउनलोड, परिणाम जारी

बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, अजमेर द्वारा आरबीएसई 12वीं साइंस और कॉमर्स रिजल्ट 2019 जारी कर दिए हैं। RBSE 12th science result 2019 और RBSE 12th commerce result 2019 आज शाम 4 बजे से http://results.patrika.com/ पर उपलब्ध हैं। नतीजे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। परिणाम सासनी से डाउनलोड करने के लिए http://results.patrika.com/ पर जाएं। 12वीं विज्ञान संकाय से पुनीत माहेश्वरी ने 99 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।

विज्ञान - लड़के 91.59 फीसदी, लड़कियां- 95.86 फीसदी, कुल- 92.88 फीसदी

वाणिज्य - लड़के 89.40 फीसदी, लड़कियां- 95.31 फीसदी, कुल- 91.46 फीसदी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं में विज्ञान में इस बार कुल 2 लाख 60 हजार 617 परीक्षार्थी और वाणिज्य संकाय में 42 हजार 146 परीक्षार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई थी। वाणिज्य और विज्ञान के बाद आरबीएसई 12वीं आर्ट रिजल्ट 2019 भी जारी किया जाएगा। इस बार कला वर्ग में 5 लाख 76 हजार 835 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। आर्ट्स वर्ग के नतीजे भी इसी महीने जारी किए जाएंगे।

RBSE 12th Science, Commerce Result 2019 डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

पिछले वर्ष राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं मार्च - अप्रैल में हुई थीं। पिछले साल कॉमर्स का रिजल्ट 91.09%. प्रतिशत रहा, जिनमें लड़किया 95.42 फीसदी और लड़के 89.23 फीसदी उत्तीर्ण हुए। वहीं साइंस में 86.6 फीसदी बच्चे पास, जिनमें लड़कियां 85.08% और लड़के 85.08 फीसदी पास हुए थे।

How To Check RBSE 12th Result 2019 on Mobile Phone

वेबसाइटों के अलावा, विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी अपना परीक्षा परिणाम और प्राप्तांक मेसेज के जरिए देख सकेंगे। 12वीं कक्षा के परिणाम मोबाइल पर पाने के लिए सबसे पहले विद्यार्थी को SMS सेक्शन ओपन करना होगा और मेसेज भेजना होगा। मेसेज भेजने के लिए टाइप करना होगा RESULT RAJ12A रोल नंबर और भेजना होगा 56263 पर। RBSE 12th Arts Result 2019 जारी होने के साथ ही सन्देश के द्वारा प्राप्तांक भेज दिए जाएंगे।