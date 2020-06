UP Board 10th, 12th Result 2020: यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट बहुत ही आसानी से मोबाइल पर भी देख सकते हैं। अक्सर रिजल्ट जारी होने के साथ ही वेबसाइट स्लो या क्रैश हो जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में वे एसएमएस की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। स्टूडेंट्स बस एक एसएमएस कर अपना रिजल्ट मोबाइल पर हासिल कर सकते हैं। एसएमएस से रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे दिया गया है।

How To Get UP Board Result on Mobile Vaya SMS

10वीं के स्टूडेंट्स को UP10ROLLNUMBER टाइप कर 56263 पर भेजना होगा। वहीं, 12वीं के स्टूडेंट्स को UP12ROLLNUMBER टाइप कर 56263

पर भेजना होगा।

बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के लिए 30 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया था जिसमें करीब 27 लाख छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था। वहीं यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2020 के लिए 25 लाख 84 हजार से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण कराया था जिसमें से करीब 25 लाख छात्रों ने भाग लिया।