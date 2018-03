Career In Journalism जर्नलिज्म में बनाएं शानदार कॅरियर : यहाँ देखें

Career In Journalism चेन्नई स्थित एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म (एसीजे) ने यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए मंगवाए हैं। आवेदक 16 अप्रैल 2018 तक पीजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसीजे में इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदकों को एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा जो दो पाट्र्स में आयोजित करवाया जाएगा। इसके साथ ही आवेदकों को इंटरव्यू भी पास करना होगा। इसका आयोजन 13 मई 2018 को होगा। यह एग्जाम देशभर में 17 शहरों में आयोजित करवाया जाएगा। बता दें कि कॉलेज में रिपोर्टिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग, टूल्स ऑफ मॉडर्न जर्नलिस्ट, की इशूज इन जर्नलिज्म, मीडिया पर्सपेक्टिव्स, द मीडिया, लॉ एंड सोसाइटी नामक कोर कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। आवेदक इनमें से किसी भी कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं।

कैसे होगा चयन Selection Process For Admission In Journalism

पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदकों को एसीजे एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को यह एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यह एग्जाम ऑनलाइन होगा और दो हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। पहले हिस्से में आवेदकों की इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स और फैसिलिटी का टेस्ट होगा। दूसरे हिस्से में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की परीक्षा ली जाएगी। इस हिस्से में आवेदकों की राइटिंग एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को भी परखा जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक देश के विभिन्न शहरों में किया जाएगा। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले आवेदकों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू का आयोजन कॉलेज कैंपस में ही किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू को पास करने वाले आवेदकों को पीजी प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाएगा।

देश के प्रसिद्ध एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के शैक्षणिक सत्र 2018 में एडमिशन के लिए इच्छुक और योग्य आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य आवेदकों का चयन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा।

कहां होगा एंट्रेंस टेस्ट Journalism Entrance Test 2018

एसीजे एंट्रेंस टेस्ट के लिए देशभर में 17 शहरों में सेंटर्स बनाए जाएंगे। यह टेस्ट अहमदाबाद, बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, रांची, पटना, पुणे और तिरुवनंतपुरम में आयोजित कराया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी क्षेत्र से ज्यादा संख्या में आवेदन आते हैं तो उन शहरों में भी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करवाया जा सकता है। सभी आवेदक सोच-समझकर एंट्रेंस टेस्ट सेंटर का चुनाव करें।

कैसे करें आवेदन How To Apply For journalism

एसीजे के पीजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदक ऑनलाइन या पोस्ट किसी भी तरह से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवेदकों को वेबसाइट http://www.asianmedia.org /acj/admissions/eligibility-procedure/ instructions/ पर जाना होगा। वहीं, लिंक http:// www. asianmedia.org/admission-pdf-doc/ application-form2018-19.pdf पर जाकर आवेदक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ आवेदकों को 2000 रुपए की एप्लीकेशन फीस भी जमा करानी होगी। यह फीस ऑनलाइन भरी जा सकती है या मीडिया डिवेलपमेंट फाउंडेशन के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी फीस जमा कराई जा सकती है। आवेदकों को डीडी के पीछे अपना नाम और एड्रेस लिखना होगा। इसके साथ ही अगर आवेदक एप्लीकेशन में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लगाते तो वह 2 फोटोज पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। इनके पासपोर्ट साइट फोजोट के पीछे आवेदकों को अपना पूरा नाम लिखना होगा। पोस्ट के जरिए आवेदन फॉर्म और फोटोज इस पते पर भेजने हैं - Registrar, Asian College of Journalism, Second Main Road, Taramani, Chennai – 600 113 Taramani, Chennai - 600 113, India

16.04.2018 तक आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के लिए ।

13.05. 2018 को करवाया जाएगा प्रवेश के लिए जरूरी एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन।

22 मई 2018 को की जाएगी पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों की घोषणा।

30 मई 2018 से 3 जून 2018 के बीच में कॉलेज में ही इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।

5 जून 2018 को की जाएगी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन रिजल्ट की घोषणा।

क्या है योग्यता Education Qualification for Journalism

एसीजे के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदकों के पास बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर चुके आवेदक या फिर अपने डिग्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे आवेदक दोनों ही इस प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनरोल्ड स्टूडेंट्स को क्लासेज शुरू होने के पहले हफ्ते में ही रजिस्ट्रार के पास अपने डिग्री सर्टिफिकेट्स जमा कराने होंगे। रिजल्ट का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को फरवरी 2019 के अंत तक अपने डिग्री सर्टिफिकेट्स जमा करवाने होंगे। सभी आवेदक, आवेदन करने से पहले जरूरी योग्यताओं को अवश्य पढ़ लें।