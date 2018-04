Careers In Hospitality Administration नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी (एनसीएचएमसीटी) ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) के सहयोग से एमएससी हॉस्पिटेलिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018-20 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदकों को जेईई-2018 की परीक्षा पास करनी होगी। यह एग्जाम मई 2018 में आयोजित करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म मिलने शुरू हो चुके हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रेल 2018 है। उल्लेखनीय है कि एनसीएचएमसीटी, भारतीय सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तहत काम करती है। यह प्रोग्राम दो वर्ष की अवधि का होगा।

क्या है योग्यता Education Qualification For Hospitality Administration Course

जिन आवेदकों ने एनसीएचएमसीटी-इग्नू से बीएससी डिग्री इन हॉस्पिटेलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है या जिन्होंने किसी मान्य यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम 55 प्रतिशत माक्र्स के साथ बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट की हुई है और जिनके पास 2 या उससे ज्यादा साल का कार्य अनुभव है, उन्हें इस प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। हालांकि, उन्हें 30 अपे्रल 2018 तक भरा हुआ आवेदन फॉर्म, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के सर्टिफिकेट्स की कॉपीज संस्थान को भेजनी होंगी। इनके अलावा जेईई परीक्षा के जरिए भी एडमिशन लिए जाएंगे। इस परीक्षा को देने के लिए आवेदकों के पास एनसीएचएमसीटी-इग्नू की बीएससी डिग्री इन हॉस्पिटेलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन या किसी मान्य यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होनी अनिवार्य है। बैचलर्स डिग्री के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं दे रहे या दे चुके आवेदक भी अप्लाई कर सकते हैं।

19 मई 2018 को करवाया जाएगा लिखित परीक्षा का आयोजन।

194 कुल सीट्स पर दाखिले लिए जाएंगे इस एमएससी प्रोग्राम के लिए।

25 अप्रेल 2018 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एमएससी प्रोग्राम के लिए इच्छुक आवेदक।

प्रोग्राम फीस और सीट्स Hospitality Administration Program Fees

एमएससी हॉस्पिटेलिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग के समय 53 हजार रुपए जमा करवाने होंगे। दूसरे सेमेस्टर में जनवरी 2019 के पहले हफ्ते तक उन्हें 47 हजार रुपए देने होंगे। तीसरे सेमेस्टर में जून 2019 के आखिरी हफ्ते तक उन्हें 52 हजार रुपए जमा करवाने होंगे। चौथे सेमेस्टर में जनवरी 2020 के पहले हफ्ते तक उन्हें 47 हजार रुपए जमा करने होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर अभ्यर्थियों को एमएससी प्रोग्राम के लिए दो साल में 1,99,000 रुपए की फीस भरनी होगी। एनसीएचएम-आईएच, नोएडा में 43 सीट्स, आईएचएम, पूसा, नई दिल्ली में 43 सीट्स, आईएचएम, बंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ और कोलकाता में 27-27 सीट्स पर एडमिशन लिए जाएंगे। इस तरह से संस्थान के इस प्रोग्राम की कुल मिलाकर 194 सीट्स पर एडमिशन लिए जाएंगे।

कैसे करें आवेदन How To Apply for Hospitality Administration Program

एमएससी प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक वेबसाइट्स http://www.thims.gov.in/ या www.nchm.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही आवेदकों को 900 रुपए की आवेदन फीस भी जमा करवानी होगी। हालांकि, एससी/एसटी/पीडी कैटेगिरी के आवेदकों को 450 रुपए की आवेदन फीस भरनी होगी। सभी आवेदकों को यह फीस डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भरनी होगी। यह डिमांड ड्राफ्ट एनसीएचएमसीटी के पक्ष में बनाया जाएगा। सभी आवेदकों को भरे हुआ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट एनसीएचएमसीटी, नोएडा को भेजना होगा। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक वेबसाइट्स पर दिए गए दिशा-निर्देशों को जरूर पढ़ लें।

900 रुपए की आवेदन फीस जमा करवानी होगी आवेदकों को आवेदन फॉर्म के साथ।

30 अप्रेल 2018 तक आवेदकों को भरा हुआ फॉर्म और जरूरी दस्तावेज संस्थान को पहुंचाने होंगे।

11 मई 2018 से 18 मई 2018 तक आवेदक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

15 जून 2018 को होगी पहली अलॉटमेंट लिस्ट की घोषणा। चुने गए आवेदकों को 18-22 जून 2018 तक रिपोर्ट करना होगा।

29 जून 2018 को आएगी दूसरी अलॉटमेंट लिस्ट। इसके लिए 2-6 जुलाई 2018 के बीच रिपोर्ट करना होगा।

01 अगस्त 2018 से होगी हॉस्पिटेलिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए क्लासेज की शुरुआत।

क्या है चयन प्रक्रिया Selection Process For Hospitality Administration Program

एमएससी प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के बाद बची हुई सीट्स पर एडमिशन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) की लिखित परीक्षा के जरिए लिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। यह लिखित परीक्षा दो घंटे की अवधि की होगी जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। इसका आयोजन बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली (पूसा), कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में किया जाएगा। हर सही जवाब पर आवेदकों को 1 मार्क दिया जाएगा। वहीं, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। हर गलत जवाब के लिए 0.25 माक्र्स काटे जाएंगे। परीक्षा के दौरान एफ एंड बी मैनेजमेंट से संबंधित 10 सवाल, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के 5 सवाल, एकोमोडेशन मैनेजमेंट के 5 सवाल, रेवेन्यू मैनेजमेंट के 5 सवाल, एफ एंड बी कॉस्ट कंट्रोल के 5 सवाल, फैसिलिटी प्लानिंग के 10 सवाल, स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट के 10 सवाल, ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट के 10 सवाल, ट्यूरिज्म मार्केटिंग के 10 सवाल, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के 10 सवाल, कम्यूनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के 10 सवाल और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड या आईक्यू के 10 सवाल होंगे। इन माक्र्स के आधार पर चयन होगा।