REET 2021 में अंग्रेजी के पेपर की तैयारी इस तरह करें

राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (REET) 2021 लेवल-। तथा लेवल-।।, दोनों ही स्तरों में भाषाओं का समावेश है। अधिकतर प्रतिभागी अंग्रेजी भाषा का चयन करने से कतराते हैं। जबकि अन्य भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी समझने में काफी सरल होती है। रीट-2021 के कुल अंक भार 150 में से 30 प्रश्न 30 अंकों के अंग्रेजी भाषा से संबंधित होते हैं। इसमें से लगभग 10 प्रश्न केवल इंग्लिश टीचिंग मैथड्स से जुड़े होते हैं, जबकि शेष व्याकरण से संबंधित होते हैं। इसलिए टीचिंग मैथड को अच्छे से पढ़ें। अधिकतर प्रतियोगी सिर्फ व्याकरण तक ही अपना अध्ययन सीमित रखते हैं। अंग्रेजी का भाषा प्रथम तथा भाषा द्वितीय, दोनों में से किसी भी एक रूप में चयन किया जा सकता है।

अंग्रेजी भाषा प्रथम के रूप में ये पढ़ें

इस भाग में उच्च माध्यमिक स्तर की व्याकरण समाहित है। इसके लिए कक्षा 8वीं से लेकर 9वीं में समाहित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना उपयोगी हो सकता है। इस पाठ्यक्रम में कुछ टॉपिक अहम रूप से शामिल हैं, जैसे - Synonyms, Antonyms, spellings, word formation, one word, tenses, part of speech, determiners, degree of comparison, framing questions, narration, voice, sounds and phonetic symbols, unseen prose passage और Teaching Method आदि। ध्यान रखें कि विशेष रूप से इसमें व्याकरण का अध्ययन करें। इससे अंग्रेजी के अहम टॉपिक को बारीकी से समझ सकते हैं।

टीचिंग मैथड्स के स्टाइल

आधुनिकता के दौर में पारंपरिक शिक्षण विधियों में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। यह बदलाव सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास द्वारा लाया गया है। इन दिनों पांच अलग-अलग विधियां शिक्षकों द्वारा अपनाई जाती हैं- दी अथॉरिटी स्टाइल, दी डेलीगेटर स्टाइल, दी फैसिलिटेटर स्टाइल, दी डेमॉन्स्ट्रेटर स्टाइल और दी हाइब्रिड स्टाइल। इनसे जुड़े प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।

अंग्रेजी भाषा द्वितीय के रूप में

भाषा प्रथम की तुलना में भाषा द्वितीय का पाठ्यक्रम काफी कम है। इस भाग में अधिकतर स्मरण शक्ति पर आधारित विषय वस्तु समाहित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा द्वितीय में पाठ्यक्रम में कुछ विशेष टॉपिक शामिल हैं। जैसे - unseen prose passage, linking devices, subject verb concord, inferences, unseen poem, modals, idioms and phrases, sounds and phonetic symbols, identification of alliteration, simile, metaphor, personification, assonance, rhyme, literary terms- elegy, sonnet, short story, drama के अलावा Teaching Method के अहम बिंदु भी समाहित हैं। जिन प्रतिभागियों की व्याकरण पर अच्छी पकड़ है, वे भाषा प्रथम का चयन कर सफलता पा सकते हैं। जबकि भाषा द्वितीय में पाठ्यक्रम काफी कम है व स्मरण शक्ति पर आधारित विषय वस्तु है। नियमित प्रेक्टिस से तैयारी को मजबूत कर सकते हैं।