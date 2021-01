AYUSH NEET Counselling 2020-21: तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, जानें पूरा प्रोसेस

AYUSH NEET Counselling 2020-21: आयुष नीट 2020 काउंसलिंग के तीसरे/मॉप आप राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया AACCC द्वारा 19 जनवरी से शुरू की जा रही है। उम्मीदवार तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट, aaccc.gov.in पर जा सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी निर्धारित की गई है। शुल्क भुगतान के लिए उम्मीदवारों को 24 जनवरी दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है।

बता दें कि आयुष काउंसलिंग 2020 के तीसरे राउंड के लिए च्वॉइस फिलिंग और लॉकिंग की सुविधा 24 जनवरी तक उपलब्ध रहेगी। कैंडिडेट्स 24 जनवरी को शाम 5 बजे तक विकल्प भरने और लॉक करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तीसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट 27 जनवरी, 2021 को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आवंटित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने की तिथि 28 जनवरी से 8 फरवरी, 2021 तक निर्धारित की गई है।

How To Register For AYUSH NEET Counselling 2020-21

आयुष नीट 2020 के तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू होने के साथ ही उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट, aaccc.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ ही एक नया टैब खुलेगा। यहां कैंडिडेट को अपना नीट 2020 का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर सबमिट करना होगा। अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद, उम्मीदवार अपने रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगइन करके तीसरे चरण की काउंसलिंग हेतु पंजीकरण कर सकते हैं।