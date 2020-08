IBPS Exam Admit Card 2020: इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) ने विभिन्न पदों के लिए आईबीपीएस भर्ती 2020 परीक्षा के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आईबीपीएस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए आवेदन किया, वह आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से अपने आईबीपीएस कॉल लेटर 2020 डाउनलोड कर सकते हैं। आईबीपीएस एडमिट कार्ड 2020 19 अगस्त से 4 सितंबर तक डाउनलोड किया जा सकता है।

Click Here For Download admit card

आईबीपीएस ने टीचिंग और नॉनटीचिंग पदों पर भर्ती के लिए 29 वैकेंसी के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे। 10 जून से 30 जून तक आवेदन प्रक्रिया चली थी। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी रिसर्च और दूसरे पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएघी। इनमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 5, 5 फैकल्टी रिसर्च और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती परीक्षा है।

ऐसे डाउलोड करें एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ibps.in पर जाएं।

इसके बाद होम पेज पर ‘Download call letter of selection process for recruitment of various posts पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन या रोलनबंर जोभी जानकारी मांगी हो, उसे भरें।

अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लें लें।