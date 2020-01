ICAI CA 2020 Exam Dates: आईसीएआई सीए 2020 की परीक्षा तिथियों की घोषणा, यहां देखें टाइम टेबल

ICAI CA 2020 Exam Dates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड एकाउंटेंट परीक्षा 2020 की तिथियों की घोषणा कर दी है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर एग्जाम डेटशीट पूरी विस्तार में दी गई है। विभाग द्वारा यह शेड्यूल सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट व फाइनल कोर्स के लिए जारी किया है। अधिक जानकारी अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। निचे दिए गए लिंक की सहायता से भी टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) सीए (CA) 2020 फाउंडेशन और इंटरमीडिएट व फाइनल कोर्स का एग्जाम 2 मई से 18 मई तक आयोजित किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन की मानें तो फाइनल एग्जाम के लिए एप्लिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर 5 फरवरी को जारी किया जाएगा. इच्छुक और अर्ह अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

Foundation Course Examination – Under New Scheme

11th, 13th, 15th & 17th May 2020

Intermediate (IPC) Course Examination – Under Old Scheme

Group-I: 3rd, 5th, 8th & 10th May 2020

Group-II: 12th, 14th & 16th May 2020

Intermediate Course Examination – Under New Scheme

Group-I: 3rd, 5th, 8th & 10th May 2020

Group-II: 12th, 14th, 16th & 18th May 2020

Final Course Examination - Under Old Scheme

Group -I: 2nd, 4th, 6th & 9th May 2020

Group -II: 11th, 13th, 15th & 17th May 2020

Final Course Examination - Under New Scheme

Group -I: 2nd, 4th, 6th & 9th May 2020

Group -II: 11th, 13th, 15th & 17th May 2020

International Trade Laws And World Trade Organisation (ITL & WTO), Part I Examination

Group A 3rd & 5th May 2020

Group B 8th & 10th May 2020

International Taxation – Assessment Test (INTT – AT)

11th & 13th May 2020