ICMAI CMA Result 2020:कॉस्ट मैनेजमेंट एकाउंटिंग इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम के रिजल्ट जारी

ICMAI CMA Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कॉस्ट मैनेजमेंट एकाउंटिंग कोर्स के लिए इंटरमीडिएट और फाइनल के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो कैंडिडेट्स कॉस्ट मैनेजमेंट एकाउंटिंग के इंटरमीडिएट या फाइनल ईयर की परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना स्कोर आधिकारिक वेबसाइट examicmai.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार निचे पत्रिका डॉट कॉम के पेज पर दिए गए डाइरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट और स्कोर चेक करने के लिए उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।

ICMAI CMA Intermediate Result For December 2020 Term

ICMAI CMA Final Result For December 2020 Term



कॉस्ट मैनेजमेंट एकाउंटिंग इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम दोनों सत्र जून और दिसंबर 2020 को मर्ज कर दिया गया था। दोनों ही सत्रों की परीक्षाएं 3 से 10 जनवरी, 2021 तक आयोजित की गईं। कोरोना महामारी के चलते परीक्षा CBT मोड में ली गई थी। परीक्षा का परिणाम भी ऑनलाइन मोड में ही जारी किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक वर्ष इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा का उद्देश्य कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उम्मीदवारों कार्य करने हेतु दक्ष करना है।

How To Check ICMAI CMA Result 2021

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट - examicai.in या examicmai.org पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही चयनित उम्मीदवारों के रिजल्ट पीडीऍफ़ सूची में स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार भी परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए Check your result के लिंक क्लिक। उम्मीदवार अपने परिणाम को सेव या प्रिंट भी ले सकते हैं।