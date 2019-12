ICSE Class 10 date sheet 2020 जारी, यहां चेक करें पूरी डिटेल

ICSE Class 10 date sheet 2020 : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) (CISCE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2020 (Class 10 Board Exams 2020) की डेट शीट जारी कर दी है। जो स्टूडेंट्स क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2020 (Class 10 board exams 2020) में शामिल होंगे, वे वेबसाइट पर लॉग इन कर डेटशीट देख सकते

ICSE Class 10 date sheet 2020 : काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (Council for the Indian School Certificate Examination) (CISCE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट CISCE .org पर क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2020 (Class 10 Board Exams 2020) की डेट शीट जारी कर दी है। जो स्टूडेंट्स भारतीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा प्रमाणपत्र (Indian Certificate of Secondary Education Examination) (ICSE) की क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2020 (Class 10 board exams 2020) में शामिल होंगे, वे वेबसाइट पर लॉग इन कर डेटशीट देख सकते हैं। परीक्षा 27 फरवरी, 2020 को शुरू होगी और 30 मार्च, 2020 तक चलेगी।

ICSE Class 10 date sheet 2020 : यहां देखें पूरा शेड्यूल

February 27 - English language

February 28 - Environmental science (group II elective)

February 29 - Art paper 1 (still life)

March 3 - Mathematics

March 4 - Commercial studies (group II elective)

March 6 - Literature in English

March 7 - Art paper 2, French, Sanskrit

March 11 - History and Civics

March 13 - Physics

March 14- Arts paper 3

March 16- Chemistry

March 18- Second languages or modern foreign language

March 20 - Geography HCG paper 2

March 21 - Art paper 4

March 23 - Group III elective

March 26 - Hindi

March 27 - Economics (group II elective)

March 30 - Biology