इग्नू जून 2020 टीईई असाइनमेंट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें पूरी खबर

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ((Indira Gandhi National Open University (IGNOU)) ने जून 2020 के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 कर दिया गया है Assignments for June 2020 Term-end-Examination has been extended from the present date i.e. March 31, 2020, to April 30, 2020) ।

इग्नू की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार कोरोनावायरस (COVID19) के कारण एक पूर्व उपाय के रूप में, देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों / शिक्षार्थी सहायता केंद्रों पर शिक्षार्थी सहायता सेवा गतिविधियों को स्थगित करने के कारण असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, बढ़ा दी गई है (latest notification from the IGNOU, the last date for submission of Assignments has been extended due to postponement of learner support service activities at the regional centres/learner support centres across the country till March 31, 2020, as a precautionary measure for Novel Coronavirus (COVID19)।



जिन उम्मीदवारों ने इग्नू जून 2020 टीईई के लिए पंजीकरण किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ताकि इससे संबंधित अधिक विवरण की जांच की जा सके।