शिक्षा

IGNOU Online Courses: इग्नू से घर बैठे कर सकते हैं कोर्स, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

IGNOU Online Course 2026: अगर आप घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) में आपके लिए सुनहरा मौका है। इग्नू (IGNOU) ने जनवरी 2026 सेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। जानिए आवेदन की आखिरी तारीख, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कोर्सेज की पूरी लिस्ट।

भारत

Mohsina Bano

Dec 25, 2025

IGNOU Online Course 2026

IGNOU Online Course 2026

IGNOU Online Courses 2026: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जनवरी 2026 सेशन के लिए ऑनलाइन कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो कैंडिडेट्स घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, वे इग्नू के ऑफिशियल पोर्टल ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इग्नू ने जनवरी 2026 सोशन के लिए ऑनलाइन (Online Mode) और ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) दोनों ही तरह के कोर्सेज में एडमिशन के लिए विंडो खोल दी है। इग्नू के ऑनलाइन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी, 2026 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ignouiop.samarth.edu.in पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। गौरतलब है कि, ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ODL) कोर्सेज के लिए भी आवेदन की आखिरी तारीख यही रखी गई है।

IGNOU APAAR ID Mandatory: अपार आईडी (APAAR ID) है जरूरी

इस बार इग्नू ने प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब आवेदन के लिए APAAR ID अपार आईडी होना जरूरी है। बिना इस आईडी के स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय अपनी अपार आईडी की जानकारी शेयर करनी होगी।

IGNOU Online Course 2026: आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • फोटो और सिग्नेचर - 100 KB से कम साइज में
  • एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट - 200 KB से कम
  • एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, (यदि लागू हो) - 200 KB से कम
  • कैटगरी सर्टिफिकेट (SC/ST/OBC) - 200 KB से कम

IGNOU Fee Refund Policy 2026: फीस वापसी (Refund Policy) के नियम

  • रजिस्ट्रेशन शुल्क (Registration Fee) किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।
  • एडमिशन की आखिरी तारीख निकलने के 60 दिनों के बाद रिफंड वापस नहीं किया जाएगा।
  • अगर आपने किताबों की सॉफ्ट कॉपी चुनी है, तो केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क काटकर शेष राशि वापस मिल जाएगी।
  • अगर आपने फीस जमा कर दी है लेकिन अभी प्रवेश कन्फर्म नहीं हुआ है, तो पूरी फीस वापस कर दी जाएगी।
  • एडमिशन कन्फर्म होने के बाद होने के बाद यदि कोई छात्र नाम वापस लेता है, तो कुल फीस का 15% (अधिकतम 2,000 रुपये तक) काटकर शेष राशि वापस कर दी जाएगी।

IGNOU Online Course List 2026: प्रमुख कोर्सेज की लिस्ट

इग्नू कई लेवल्स पर ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहा है, जिनमें मुख्य रूप से ये कोर्सेज शामिल हैं-

  • मास्टर डिग्री (PG) - एमबीए, एमसीए, एम.कॉम, एम.ए. (अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पत्रकारिता, ग्रामीण विकास)।
  • बैचलर डिग्री (UG) - बीसीए, बी.कॉम, बैचलर ऑफ टूरिज्म, लाइब्रेरी साइंस और सोशल वर्क।
  • डिप्लोमा - ग्रामीण विकास, डिजिटल मीडिया, पर्यावरण स्वास्थ्य और गांधी अध्ययन में पीजी डिप्लोमा।
  • सर्टिफिकेट - सूचना प्रौद्योगिकी (IT), फूड एंड न्यूट्रिशन, विदेशी भाषाएं (फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अरबी) और सरल संस्कृत बोध।

25 Dec 2025 11:50 am

