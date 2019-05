IIT Delhi करवा सकती है GATE 2020, सितंबर में शुरू होगी रजिस्टे्रशन प्रक्रिया

GATE 2020 : ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (Graduate Aptitude Test in Engineering) (GATE) 2020 के आयोजन की जिम्मेदारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology), दिल्ली की होगी। GATE 2020 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सितंबर, 2019 में आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। इस साल ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट इन इंजीनियरिंग (Graduate Aptitude Test in Engineering) (GATE), 2019 परीक्षा का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology), मद्रास ने 2, 3, 9 और 10 फरवरी को करवाया था।

GATE exam में Aerospace Engineering, Agricultural Engineering, Architecture and Planning, Biotechnology, Civil Engineering, Chemical Engineering, Instrumentation Engineering, Mathematics, Mechanical Engineering सहित 24 विषयों के सवालों को शामिल किया जाता है।

GATE की अंकन योजना (Marking scheme)

परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काट लिए जाएगा। उसी तरह, 2 अंक के प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 2/3 अंक काट लिए जाएंगे। NAT questions में गलत उत्तर देने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा।

GATE 2020 : ऐसे करें रजिस्टर

-आधिकारिक वेबसाइट gate.iitd.ac.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर 'GATE 2020 tab' पर क्लिक करें

-नया पेज खुलेगा

-रजिस्ट्रेशन के लिए वैध मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी एंटर करें

-नामांकन आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें

-मांगी गई सारी जानकारियां भरें, फोटो अपलोड करें और फीस का भुगतान करें

-सबमिट पर क्लिक करें

GATE 2020 : पात्रता मानदंड

इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने 2019 में ग्रेजुएशन BE, BTech, BPharmacy, BArch, BSc (Research), BS, MA, MSc, MCA, Int MSc या Int BSMS विषयों से कर रखी हो या 10+2 के बाद उम्मीदवारों ने ME, MTech (post BSc) or a dual degree पूरी कर रखी हो।

आवेदन शुल्क

-सामान्य श्रेणी : 1500 रुपए

-महिला : 750 रुपए

-अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग : 750 रुपए

-अंतरराष्ट्रीय : 50 अमरीकी डॉलर