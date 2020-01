IIT Hyderabad recruitment 2020: जल्द ऐसे करें विशेष रिक्तियों पर आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद (IITH) (Indian Institute of Technology Hyderabad (IITH)) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर गैर-शिक्षण पदों (Non-teaching posts on the website) पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आईआईटी हैदराबाद (IIT Hyderabad) की भर्ती के लिए आईआईटी की आधिकारिक वेबसाइट - recruitment.iith.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी, 2020 है।



आयु सीमा और रिक्ति विवरण

उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से पद, रिक्तियों और आयु सीमा के नाम की जांच कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयु का निर्धारण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (17.02.2020) के रूप में किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को एसबीआई कलेक्ट मोड के माध्यम से 100 रुपये के गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाना है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।



पद, आयु सीमा and पदो की संख्या

रजिस्ट्रार 55 1

मुख्य पुस्तकालय अधिकारी 50 1

उप पंजीयक 50 2

अधिशाषी अभियंता

(इलेक्ट्रिकल) 45 1

तकनीकी अधिकारी जीआर- II 45 1

सहायक लाइब्रेरियन 45 1

नेटवर्क / सिस्टम

प्रशासक 45 2

सहायक कार्यकारी

इंजीनियर (सिविल) 45 1

खेल अधिकारी जीआर- I 45 5

चिकित्सा अधिकारी जीआर-आई 45 1

लेडी मेडिकल ऑफिसर जीआर- I 45 1

तकनीकी अधिकारी जीआर- I 45 2

सहायक रजिस्ट्रार 45 4

जैव सुरक्षा अधिकारी 45 1

पशु चिकित्सक 45 1

मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता 40 1

सहायक अभियंता (सिविल) 40 3

सहायक अभियंता

(विद्युत) 40 1

कार्यकारी सहायक 35 18

पुस्तकालय जानकारी Asst। 35 2

आतिथ्य प्रबंधन

सहायक 35 2

फ़िज़ियोथेरेपिस्ट 35 1

शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक 35 1

महिला शारीरिक प्रशिक्षण

प्रशिक्षक 35 1

कनिष्ठ अभियंता (सिविल) 35 3

जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) 35 2

जूनियर अकाउंटेंट 35 6

कनिष्ठ सहायक 35 2

जूनियर तकनीशियन 35 36

मल्टी स्किल असिस्टेंट जीआर- I 30 22

तकनीकी अधीक्षक 40 26

कुल _ 152



उम्मीदवार नीचे दिए गए प्रत्यक्ष लिंक से आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त कर सकते हैं।

