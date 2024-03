IPS Officer: भविष्य में बनना है IPS अधिकारी तो भूल से भी न करें ये गलती

साइंस स्ट्रीम (Science Stream For IPS)

साइंस स्ट्रीम दो भागों में विभाजित है, पीसीएम और पीसीबी (PCM & PCB)। पीसीएम (PCM For Higher Studies) में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। वहीं पीसीबी (PCB For Higher Studies) में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। ऐसे में यदि आपकी रूचि फॉरेंसिंक साइंस, क्रिमिनोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों में है तो आपको साइंस स्ट्रीम चुनना चाहिए।

आर्ट्स स्ट्रीम (Arts Stream For IPS)

आर्ट्स स्ट्रीम में आपको इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी आदि जैसे विषयों को पढ़ने का मौका मिलता है। ये विषय सामाजिक मुद्दे, मानव व्यवहार और शासन की बेहतर समझ प्रदान करते हैं। ऐसे में अगर आपकी रूचि आर्ट्स में है तो आपको यही स्ट्रीम चुनना चाहिए।

कॉमर्स स्ट्रीम (Commerce Stream For IPS)

कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स की मदद से बिजनेस और फाइनेंस पर फोकस किया जाता है। बता दें, फाइनेंशियल बजट और इकोनॉमिक्स पॉलिसी आदि विषयों पर जानकारी के लिए आप ये स्ट्रीम चुन सकते हैं।