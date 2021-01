JEE Advanced 2021: जेईई एडवांस्ड परीक्षा 3 जुलाई को होगी आयोजित, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

JEE Advanced 2021: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2021 की तिथि की घोषणा कर दी है। जेईई एडवांस्ड परीक्षा 3 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी। वर्तमान हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सोशल मीडिया पर वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आईआईटी में प्रवेश के लिए जरूरी योग्यता और नियमों के बारे में भी जानकारी दी है।

Announcing the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced.