JEE Main 2021: एनटीए ने जेईई मेन की तिथियों को लेकर पोर्टल से हटाया इंफॉर्मेशन ब्रोशर, यहां पढ़ें

JEE Main 2021: जेईई मेन परीक्षा 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से शुरू होने की खबरों के बीच शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा की तिथियों की घोषणा फिलहाल नहीं की गयी है। इसके साथ ही मंत्रालय के अधीन और जेईई मेन आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंगलवार को जारी जेईई मेन इंफॉर्मेशन ब्रोशर को भी परीक्षा पोर्टल, jeemain.nta.nic.in से हटा लिया है। ऐसे में जेईई मेन 2021 रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में एजेंसी द्वारा आज अपडेट जारी किया जा सकता है। इस दौरान स्टूडेंट्स जेईई मेन 2021 के लिए एनटीए की वेबसाइट पर अपडेट लेते रहें।

JEE Main 2021 Latest Update

JEE Main 2021 Registration

एनटीए द्वारा जारी इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अनुसार जेईई परीक्षा चार सेशन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पहला सेशन फरवरी में होगा और वहीं दूसरा सेशन मार्च,अप्रैल और मई में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कल यानी कि 15 दिसंबर से शुरू होने की सूचना दी गयी थी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2021 तक होने हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स जेईई मेन 2021 के लिए एनटीए की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in के माध्यम से आवेदन शुरू होने के बाद कर पाएंगे। उम्मीदवार ध्यान रखें कि किसी अन्य मोड में जेईई मेन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगले शैक्षणिक वर्ष में जेईई मेन कई सत्रों में आयोजित होने केसाथ-साथ हिंदी, इंग्लिश के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी परीक्षा होगी।

Read More: साल में चार बार जेईई मेन आयोजित करने की योजना, पढ़ें पूरी डिटेल्स

Read More: देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए होगी एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा

रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के मुताबिक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का पहला सेशन (JEE Main) 2021 का पहला सत्र 22 से 25 फरवरी तक होगा। वहीं परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार एक बात का ध्यान रखें कि जेईई मेन आवेदन पत्र को ऑनलाइन भरते समय प्रश्न पत्र के लिए भाषा का विकल्प प्रयोग करें। इसका आशय है कि वह किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि इसके अगले चरण में परीक्षा के विकल्प को बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा।

Thank you all for sharing your constructive suggestions regarding JEE (Main) exams. We have got your suggestions examined. I will be announcing the schedule, number of times the exam will be held at 6 PM today. Stay tuned.@DDNewslive @PIB_India @EduMinOfIndia @MIB_India pic.twitter.com/Ibp9QqhzOd