JEE Main Admit Card 2021: अप्रैल सेशन के लिए जेईई मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड किसी भी वक्त हो सकते हैं जारी, यहां से करें डाउनलोड

JEE Main Admit Card 2021 April 2021: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( NTA ) द्वारा अप्रैल सेशन के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन परीक्षा के एडमिट कार्ड किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JEE Main Hall Ticket April 2021 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अप्रैल सेशन के लिए जेईई मेन परीक्षा का आयोजन 27, 28, 29, और 30 अप्रैल को किया जाना प्रस्तावित है। जेईई मेन परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

11 अप्रैल को जारी होने थे JEE Main Admit Card 2021

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जानकारी दी गई थी कि जेईई परीक्षा के एडमिट कार्ड 11 अप्रैल, 2021 को जारी किए जाएंगे। लेकिन आवेदन में त्रुटि सुधार और आवेदन शुल्क भुगतान की तिथियां बढ़ाने के चलते अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं। एनटीए की तरफ से भी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक परीक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से नीट पीजी 2021 परीक्षा को स्थगित किया है, उसी प्रकार इस परीक्षा को लेकर भी विचार किया जा सकता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंटर करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

JEE Main April 2021 Exam



अप्रैल सेशन की जेईई मेन परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक 25 मार्च, 2021 को एक्टिव कर दिया गया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल, 2021 निर्धारित की गई थी। एनटीए ने जेईई मेन अप्रैल सेशन की परीक्षा के लिए आवेदन में संशोधन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी थी। उम्मीदवारों को 6 अप्रैल से 7 अप्रैल, 2021 तक त्रुटि सुधार और आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। अप्रैल सेशन के लिए जेईई मेन 2021 आयोजन 27, 28, 29 व 30 अप्रैल को किया जाएगा।

How To Download JEE Main Admit Card April 2021

जेईई मेन 2021 परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिए गए अप्रैल सेशन के एडमिट कार्ड वाले लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नया ओपन हो जाएगा। यहां उम्मीदवार को अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरकर सबमिट करना होगा। जानकारी सबमिट करने के साथ ही JEE Main 2021 Hall Ticket स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।

JEE Main April 2021 Important Instruction



अप्रैल सेशन के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन परीक्षा के लिए एनटीए ने कोरोना संबंधित जरुरी गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा केंद्रों पर एहतियात के तौर पर इसका सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। जेईई मेन 2021 परीक्षा के एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों अच्छे से पढ़ना होगा और इनका पालन भी करना होगा। जेईई मेन एग्जाम में उम्मीदवारों को पूरे समय फेस मास्क पहनना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरुरी है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में 50 मिलीलीटर की हैंड सैनिटाइज़र की बोतल, और पारदर्शी पानी की बोतल साथ में ले जाने की अनुमति होगी।

