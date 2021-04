JKCET 2021 Registration: इंजीनियरिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें अप्लाई

JKCET 2021 Registration: जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JKBOPEE) ने इंजीनियरिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जम्मू एंड कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (JKCET 2021) के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होने वाली है। इच्छुक विद्यार्थी बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए, जल्द से जल्द अप्लाई करें। आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च, 2021 से शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 16 अप्रैल, 2021 निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट jkbopee.gov.in पर जा सकते हैं।

JKCET 2021 Registration Last Date

जम्मू एंड कश्मीर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में किन्ही कारणों से वंचित रहे उम्म्मीद्वारों को मौका दिया गया है। आवेदन की तिथि को 6 अप्रैल, 2021 से बढ़ाकर 16 अप्रैल किया गया है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने व डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की अंतिम तिथि भी 16 अप्रैल, 2021 निर्धारित की गई है।

JKCET 2021 Eligibility

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जरूर देखें। आवेदक की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए।

How To Apply For JKCET 2021

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली JKCET 2021 के लिए आवेदन हेतु उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट, jkbopee.gov.in पर जाएं। इसके बाद, होमपेज पर दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का चयन करें। आगे की टैब में निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन को सही से भरें। आवेदन भरे जाने के बाद शुल्क का भुगतान करें और फाइनल सबमिट किए हुए आवेदन का प्रिंट ले लेवें।

