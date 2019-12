क्लास 6 के लिए JNVST admit cards 2019 जारी, ऐसे करें डाउनलोड

JNVST admit cards 2019 : जवाहर नवोदय विद्यालय समिति (Jawahar Navodya Vidyalaya Samiti) ने जेएनवीएसटी 2020 परीक्षा (JNVST 2020 examination) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होंगे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल कर हॉल टिकट भी डाउनलोड कर सकेंगे।

जेएनवी (JNVs) में एडमिशन क्लास 6 के लिए आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय चयन टेस्ट (Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test) के जरिए किए जाएंगे। जेएनवीएसटी 2020 परीक्षा दो चरणों-11 जनवरी, 2020 और 11 अप्रेल, 2020 में आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा (selection test) सुबह 11.30 से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 100 अंकों के 80 सवाल पूछे जाएंगे।

JNVST admit cards 2019 : ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘Admission Notifications’ लिंक पर क्लिक करें

-जो पेज खुलेगा, ‘Click here to register for class VI JNVST 2020-21’ लिंक पर क्लिक करें

-आपको नए पेज पर भेज दिया जाएगा।

-रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड जैसी डिटेल्स डालकर सबमिट पर क्लिक करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा कार्ड

-एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें

नोट : किसी भी स्टूडेंट को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। phase 1 exam के लिए होने वाली JNV selection test 2020 का रिजल्ट मार्च, 2020 में घोषित किया जा सकता है।