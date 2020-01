KCET 2020 : डेटशीट जारी, जाने कब होगी परीक्षा

KCET 2020 : कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (Karnataka Examinations Authority) (केईए) (KEA) ने राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा 2020 (Common Entrance Test 2020) (सीईटी) (CET) का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कर्नाटक सीईटी 2020 (Karnataka CET T 2020) 22 से 24 अप्रेल के बीच दो पारियों में आयोजित होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फरवरी में शुरू होने की संभावना है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट kea .kar.nic.in पर लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2020 के लिएंजीनियरिंग, टैक्नोलॉजी, फार्म साइंस, फार्मेसी, आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपेथी), वास्तुकला, चिक्तिसा और दंत चिकित्सा कोर्स के प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा।

Karnataka CET 2020 : ऐसे चेक करें शेड्यूल

22 अप्रेल

जीवविज्ञान (Biology) (सुबह 10.30-11.50)

गणित (Maths) : (दोपहर 2.30 से 3.50)

23 अप्रेल

भौतिकी (Physics) : (सुबह 10.30-11.50)

रसायन विज्ञान (Chemistry) : (दोपहर 2.30 से 3.50)

24 अप्रेल

कन्नड़ भाषा (Kannada language) : (सुबह 11.30 से दोपहर 12.30)

मेडिकल और डेंटल उम्मीदवारों के लिए, यह आवश्यक है कि वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board Secondary Education) (CBSE) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा 2020 (National Eligibility and Entrance Test) (NEET) में उत्तीर्ण हों। वास्तुकला में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को वास्तुकला परिषद (Council of Architecture) की ओर से आर्किटेक्चर में नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट (National Aptitude Test in Architecture) (NATA) या संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination) (JEE) paper 2) में शामिल होना होगा।