मई में ही होंगी केरल एसएसएलसी, प्लस वन और प्लस टू परीक्षाएं

केरल एसएसएलसी (Kerala SSLC) और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं (higher secondary examinations) तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Kerala chief minister Pinarayi Vijayan) ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। पहले ऐसी अफवाहें थीं की सरकार मई में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर सकती है।

मुख्यमंत्री ने हालांकि स्पष्ट किया है परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री, सामान्य शिक्षा मंत्री सी. रवींद्रनाथ (general education minister C Raveendranath) और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए विचार-विमर्श में लिया गया। केरल शिक्षा विभाग ने 21 से 29 मई, 2020 तक शेष बची SSLC, plus one और plus two परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्णय लिया है।

