Kerala Plus Two Result 2020 स्थगित, अब इस तारीख को हो सकता है जारी

Kerala Plus Two Result 2020 : केरल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Kerala Secondary Education Board) (केएसईबी) (KSEB) ने केरल प्लस 2 रिजल्ट (Kerala Plus Two Results 2020) स्थगित कर दिए हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में लगाए गए ट्रिपल लॉकडाउन के कारण बोर्ड परिणामों को स्थगित किया गया है। लॉकडाउन एक हफ्ते तक चलेगा। इससे पहले, 12वीं क्लास का रिजल्ट 10 जुलाई, 2020 को जारी किया जाना था।