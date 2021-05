Kerala TET 2021: शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की तीथि बढ़ी, अब इस डेट तक करें अप्लाई

Kerala TET 2021 Registration: केरल परीक्षा भवन (Kerala Pareeksha Bhavan) ने केरल टीईटी 2021 शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नही किया है उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका और मिल रहा है। अब इस परीक्षा के लिए आवेदन (KTET 2021 Registration) की आखिरी तीथि को 06 मई, 2021 से बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। अब अभ्यार्थी 20 मई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते है। जो उम्मीदवार केरल शिक्षक पात्रता परीक्षा (Kerala Teacher Eligibility Test) में भाग लेना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट ktet.kerala.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें। आवेदन करने की प्रक्रिया 20 मई 2021 तक ही चलेगी।

योग्यता

लोअर प्राइमरी क्लास- इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार का 45 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है।

अपर प्राइमरी क्लास- उम्मीदवार के पास बीए/ बीएससी/ बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए.

हाई स्कूल (9वीं, 10वीं)- उम्मीदवार के पास कम से कम 45 फीसदी अंकों के साथ बीए/ बीएससी/ बीकॉम की डिग्री और बीएड होना चाहिए.

हाईस्कूल (11वीं 12वीं ) – किसी भी विषय के शिक्षण में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री (यूनिवर्सिटी/एनसीईटी/बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन/केरल सरकार से मान्यता प्राप्त)

कैसे करें अप्‍लाई

सबसे पहले उम्मीदवार केरल टीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ktet.kerala.gov.in पर जाएं।

इसके बाद होमपेज पर जारी किए गए NEW REGISTRATION MAY 2021 CLICK HERE लिंक पर क्लिक करें।

इस लिक के बाद आप अपनी पूछी गई जानकारी भरकर लॉग इन जनरेट करें।

एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन आईडी को सबमिट कर लॉग इन करें।

आवेदन फॉर्म भरें और सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट ले लें।