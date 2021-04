KSET 2021: कर्नाटक राज्य पात्रता परीक्षा स्थगित, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

KSET 2021: मैसूर विश्वविद्यालय ने कर्नाटक राज्य पात्रता परीक्षा (KSET) 2021 स्थगित कर दी है। KSET 2021 परीक्षा कल यानी 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कई लोगों की मांग थी KSET 2021 परीक्षा को स्थगित की जाए। मैसूर विश्वविद्यालय ने इन मांगों को मानते हुए परीक्षा को टाल दिया है। केएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया। इससे राज्य में बस सेवा बाधित हुई है।

Read More: Government jobs: स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट समेत 379 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई

नई तारीखों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा

मैसूर विश्वविद्यालय ने 10 अप्रैल को एक आधिकारिक नोटिस में कहा है कि केएसईटी 2021 की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कर्नाटक SET 2021 की नई तारीखों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। मैसूर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट इस नोटिस को जांचा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, मैसूर यूनिटी द्वारा जारी KSET 2021 स्थगन नोटिस को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

Read More: NEET PG 2021: नीट परीक्षा की गाइलाइन जारी, एडमिट कार्ड 12 अप्रैल को जारी होंगे

अधिसूचना को यहां पर देखें:

- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट http://kset.uni-mysore.ac.in/ पर जाएं।

- यहां पर न्यूज और इवेंट के विकल्प पर जाएं।

- यहां पर इस लिंक पर क्लिक करें: The Date of Examination that was scheduled on 11-Apr-2021 is postponed.

- आपके सामने पूरी अधिसूचना सामने आ जाएगी।