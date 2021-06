KV Admission 2021: कक्षा 1 में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी, 23 जून से एडमिशन की प्रक्रिया होगी शुरू

KV Admission 2021: केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कक्षा एक मेें प्रवेश के लिए मार्च से ही एडमिशन प्रक्रिया जारी है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बार फिर एडमिशन प्रक्रिया को शुरू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय विद्यालय की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक कक्षा एक के लिए सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षित सूची की पहली लिस्ट 23 जून को जारी की जाएगी। इसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट क्रमश: 30 जून और 5 जुलाई को जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ ही कक्षा एक में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

कक्षा 11 के अलावे सभी क्लासों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त

केंद्रीय विद्यालय संगठन के संशोधित शेड्यूल के मुताबिक कक्षा एक में नामांकन की लॉटरी प्रक्रिया 23 जून को होगी। कक्षा दूसरी और उससे आगे की कक्षाओं में एडमिशन की लिस्ट 24 जून को जारी की जाएगी। कक्षा दूसरी से आगे की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया 25 जून से 30 जून तक चलेगी। कक्षा 11 वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।



जहां तक कक्षा 11 में एडमिशन की बात है तो छात्रों को कक्षा 10वीं का रिजल्ट आने के बाद 10 दिनों के अंदर में इसके लिए रजिस्ट्रेश कराना होगा। रिज्लट आने के 20 दिनों के अंदर में एडमिशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दूसरे स्कूलों के छात्रों को केवीएस में सीट खाली होने पर ही प्रवेश मिलेगा।

