पत्रिका की Learn english सीरिज की इस पोस्ट में आप "Water" शब्द से जुड़ी कुछ बेहद ही इंटेरेस्टिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कर आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं और सही जगह पर सही प्रयोग कर दूसरों पर अपनी अंग्रेजी की धाक जमा सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

water something down

विचारों आदि को स्वीकार्य बनाने के लिए उनकी उग्रता को कम करना

(The political party has watered down its ideals in order to appeal to the centre ground.)

fresh water

ताजा जल

(Fresh water from the well is used for drinking purposes.)

salt water

लवणीय जल

(Salt water lakes are found in Sambhar.)

water bed

एक प्रकार का विशेष जल युक्त बिस्तर

(Water beds are used for patients.)

water bill

पानी का बिल

(We have received the water bill for the current month.)

water bird

जलीय क्षेत्र में रहने वाला पक्षी

(Many water birds can be seen in a sanctuary.)

Water borne

जलजनित

(The disease, causing extreme stomach upsets, is caused by a waterborne parasite.)

water bottle

पानी की बोतल

(School children should carry water bottle every day.)

water buffalo

पानी में रहने वाली भैंस

(Water buffaloes can be seen in the countryside especially during summer.)

water *****

वर्षा जल संग्रहण के लिए बड़ा बर्तन

(He never forgets to use water ***** for collecting rain that can then be used to water plants.)

water colour

एक पेंट जिसमें पानी मिलाते हैं

(I prefer painting with water colours.)