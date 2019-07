Learn English: पत्रिका की Learn english सीरिज की इस पोस्ट में आप "Pink" शब्द से जुड़ी कुछ बेहद ही इंटेरेस्टिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कर आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं और सही जगह पर सही प्रयोग कर दूसरों पर अपनी अंग्रेजी की धाक जमा सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

pink-collar

परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कार्य

(Until recently secretarial work and nursing were very much pink-collar professions.)

pinking shears

विशेष प्रकार की कैंची

(Pinking shears are used to make V-shaped lines along the edges of cloth, so that threads do not easily come out.)

pink slip

नौकरी से निकालने के लिए दिया गया दस्तावेज

(He was given pink slip by the company even after thirty years of service.)

be tickled pink

किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रसन्न होना

(Your mother is really tickled pink that you've decided to get married.)

have a pink fit

गुस्सा होना

(Don't have a pink fit- I wasn't trying to insult you.)

millennial pink

नई सहस्त्राब्दि में प्रचलित हल्का गुलाबी

( I think a millennial pink accent wall would look great in here, don't you?)

See pink elephants

मायावी/भ्रमात्मक प्राणी देखना

(He said pinkelephants were trying to kill him. He's really drunk.)