Learn english : पत्रिका की learn english सीरिज की इस पोस्ट में आप "Water" शब्द से जुड़ी कुछ बेहद ही इंटेरेस्टिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कर आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं और सही जगह पर सही प्रयोग कर दूसरों पर अपनी अंग्रेजी की धाक जमा सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

laughing water

शराब के लिए प्रयुक्त शब्द

(He's not known for making rational decisions when he gets that laughing water into him.)

milk-and-water

कमजोर/ ताकतविहीन/ दृढ़ निश्चय की कमी वाला

(They accused him of having only milk-and-water policies that wouldn't upset either party.)

muddy the water(s)

किसी मुद्दे या परिस्थिति को स्पष्ट करने के बजाय अधिक भ्रमित करना

(Don't muddy the waters with unrelated issues-we need to focus on this one problem.)

navigable waters

जलमार्ग, जिसमें परिवहन जहाज चल सके

(Unless you want us to get shipwrecked on the shallows, we need to plan a route through navigable waters.)

plow water

निरर्थक कार्य या गतिविधि करना

(You're plowing water if you think you're going to change Henry's mind.)

turn someone's water off

किसी को चुप करना

(He said you were stupid, huh? Well, I guess that turns your water off!)

untested waters

अपरिचित/ अस्पष्ट स्थिति जो खतरे में डाल सकती है

(We're starting to get into untested waters exploiting these tax loopholes. If we aren't careful, the government may crack down on us hard!)

water one's cheeks

रोते हुए आंसू बहाना

(Poor Billy was watering his cheeks all night because his dog ran away.)