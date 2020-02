Learn English: पत्रिका की Learn English सीरिज की इस पोस्ट में आप "Water" शब्द से जुड़ी कुछ बेहद ही इंटेरेस्टिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कर आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं और सही जगह पर सही प्रयोग कर दूसरों पर अपनी अंग्रेजी की धाक जमा सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

hold water

दमखम होना/सच होना

(His logic holds water hence it was accepted.)

you can lead a horse to water, but you can't make him drink

मजबूर न कर पाना

(She prepared delicious food for him but he was not in a mood to eat. It is like you can lead a horse to water, but you can't make him drink.)

be in hot water

आलोचना का शिकार होना/दण्ड मिलने की स्थिति में आना

(He found himself in hot water over his comments about the ruling party.)

pass water

लघुशंका करना

(He was looking for a public toilet to pass water.)

test the water(s)

लोगों की राय/विचार जानना

(The new tax proposals have been put in the public domain to test the waters.)

throw cold water on something

किसी विचार या योजना के बारे में नकारात्मक होना

(You're always throwing cold water on my suggestions.)

murky/uncharted waters

अपरिचित/खतरनाक स्थिति

(After the Wall Street crash, the American economy moved into uncharted waters.)

water off a duck's back

चिकना घड़ा होना

(I've told him that he's heading for trouble, but he doesn't listen - it's just water off a duck's back.)