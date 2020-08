Learn English: ये शानदार Phrasal Verbs सीखकर बोलिए इम्प्रेसिव अंग्रेजी

Learn English: पत्रिका की Learn English सीरिज की इस पोस्ट में आप "Blood" शब्द से जुड़ी कुछ बेहद ही इंटेरेस्टिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रयोग कर आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं और सही जगह पर सही प्रयोग कर दूसरों पर अपनी अंग्रेजी की धाक जमा सकते हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में...

blood type

रक्त का प्रकार यथा ब्लड ग्रुप

(Transfusion can be done only after determining the blood type.)

bloody-minded

परेशानी पैदा करने वाला तथा बिना कारण दूसरों का विरोध करने वाला

(He's just being bloody-minded.)

new blood

स्थिति को सुधारने वाले ऊर्जावान युवा

(The new blood in the team should improve our chances of victory in next week's match.)

(almost) burst a blood vessel

अत्यधिक क्रोधित होना

(Mom almost burst a blood vessel when I told her what happened.)

young blood

ऊर्जावान तथा विचार रखने वाला युवा वर्ग

(We need to introduce more young blood into the organization.)

bloodletting

कंपनी द्वारा अपने यहां कार्यरत लोगों की संख्या में कमी करना

(The company has carried out further bloodletting by sacking employees, but has acquired a new CEO.)