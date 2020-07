परीक्षाओं को लेकर राज्यों को अपने स्तर पर काम करने दे केंद्र : पलानीस्वामी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी (TN CM Palaniswami) ने शनिवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन करवाने को लेकर राज्यों को अपने स्तर पर काम करने दें। पलानीस्वामी ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देजनर सितंबर महीने में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाने में अक्षमता जाहिर की और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह शिक्षा की गुणवत्ता तथा अकादमिक विश्वसनीयता से समझौता किए बिना राज्यों को अपने तरीके से परिस्थितियों का मूल्यांकन करने दे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरिया निशंक (HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) को लिखे पत्र में कहा है कि देश के कई राज्यों ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा, कॅरियर के अवसरों, भविष्य की संभावनाओं करने के साथ ही छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, निष्पक्ष और समान अवसर के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्यों को शिक्षा गुणवत्ता और अकादमिक विश्वसनीयता से समझौता किए बिना इस मामले में स्वयं के मूल्यांकन के तरीकों को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

उन्होंने डॉ निशंक से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) (यूसीजी) (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) (एआईसीटीई) (AICTE), भारतीय फार्मेसी परिषद (Pharmacy Council of India) (पीसीआई) (PCI), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council of Teacher Education) (एनसीटीई) (NCTE), राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद (National Hotel Management Council) तथा कैटरिंग टेक्नोलॉजी जैसी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को संबंधित राज्यों के फैसले को लागू करने के लिए निर्देश देने की अपील की है।