LIC HFL सहायक प्रबंधक 2019 कॉल लेटर जारी, यहां करें डाउनलोड

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सहायक प्रबंधकों (LIC housing Finance Ltd) के लिए साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया है। साक्षात्कार के लिए चुने गए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट - https://www.lichousing.com/ पर 12 फरवरी, 2020 से 25 फरवरी, 2020 तक अपना साक्षात्कार कॉल लेटर डाउनलोड (Call letter download) कर सकते हैं। रिक्तियों की संख्या (Number of Vacancies) के आधार पर केवल उन उम्मीदवारों को जो ऑनलाइन परीक्षा के व्यावसायिक ज्ञान अनुभाग में मार्क्स (Marks in Professional Knowledge Section of Online Examination) के आधार पर योग्यता के क्रम में पर्याप्त रूप से उच्च रैंक प्राप्त करते हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।



यहां LIC HFL असिस्टेंट मैनेजर्स कॉल लेटर डाउनलोड करने का सीधा लिंक है



एलआईसी एचएफएल द्वारा पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन (Online application from eligible candidates by LIC HFL) आमंत्रित किए गए थे जो सहायक प्रबंधक - कानूनी (Assistant Manager - Legal) के रूप में चयन और नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिक होने चाहिए।

चयनित उम्मीदवार रुपये के मूल वेतन के लिए पात्र होंगे। 32,815 / - प्रति माह 32815 के पैमाने पर - 1685 (14) - 56405 - 1755 (3) - 61670 और अन्य स्वीकार्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। प्रति माह कुल छूट लगभग रु। 56,000 / - (पोस्टिंग की जगह पर निर्भर करता है) प्लस लंच अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिक्लेम, ग्रेच्युटी, एलटीसी, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, हाउसिंग लोन, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव और अन्य लाभ नियमानुसार (Plus Lunch Allowance, Provident Fund, Mediclaim, Gratuity, LTC, Group Insurance Scheme, Housing Loan, Performance Linked Incentive and other benefits as per rules)।

तीन खंड - अंग्रेजी भाषा तार्किक तर्क सामान्य जागरूकता - ऑनलाइन परीक्षा के केवल योग्य अनुभाग हैं और ऑनलाइन परीक्षा की अंतिम मेरिट सूची केवल ऑनलाइन परीक्षा के व्यावसायिक ज्ञान अनुभाग में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी।

उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए रिपोर्ट करते समय मूल के साथ सभी विवरण / दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होंगे। यदि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और पात्रता मानदंड (आयु, शैक्षिक योग्यता, आदि) को संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



चयनित उम्मीदवारों को सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।