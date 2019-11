Maharashtra HSC, SSC exam 2020 : प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए रजिस्टे्रशन प्रक्रिया शुरू

Maharashtra HSC and SSC Exam 2020 : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) (MSBSHSE) ने उन उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं जो महाराष्ट्र क्लास 10 और क्लास 12 परीक्षा 2020 (Maharashtra Class 10 and Class 12 exams 2020) प्राइवेट मोड में देना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर, 2019 से शुरू हो गई है।