PGIMER Master Of Hospital Administration Course पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ ने अपने मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन (एमएचए) कोर्स के लिए इच्छुक व योग्य आवेदकों से आवेदन मंगवाए हैं। यह आवेदन शैक्षणिक सत्र 2018 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। एमएचए कोर्स में एडमिशन के लिए इच्छुक आवेदक 30 अप्रेल 2018 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। संस्थान के इस कोर्स के लिए योग्य आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

कैसे होगा चयन Selection Process For Master Of Hospital Administration Course

एमएचए कोर्स में प्रवेश के लिए योग्य आवेदकों का चयन दो चरणों में होगा। इसमें थ्योरी एग्जाम और प्रेक्टिकल एग्जाम लिए जाएंगे। थ्योरी एग्जाम में 40-40 माक्र्स के दो पाट्र्स होंगे। पार्ट 1 में एमबीबीएस स्तर के 40 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित 40 मल्टीपल चॉइस सवाल हल करने होंगे। थ्योरी एग्जाम 90 मिनट की अवधि का होगा। थ्योरी एग्जाम के माक्र्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को प्रेक्टिकल एग्जाम देना होगा। थ्योरी और प्रेक्टिकल दोनों ही एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले आवेदकों को सिलेक्शन कमिटी का फाइनल इंटरव्यू पास करना होगा। इस इंटरव्यू को पास करने के बाद ही एडमिशन दिया जाएगा।

30 अप्रेल 2018 तक एडमिशन के इच्छुक आवेदक, आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

17 जून 2018 को प्रोग्राम में योग्य आवेदकों के चयन के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा।

1000 रुपए की आवेदन फीस जमा करवानी होगी आवेदकों को एमएचए प्रोग्राम के आवेदन फॉर्म के साथ।

क्या है योग्यता Education Qualification For Master Of Hospital Administration Course

पीजीआईएमईआर के एमएचए कोर्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि आवेदकों ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी या संस्थान से एमबीबीएस या समकक्ष डिग्री पास कर रखी हो। इसके साथ ही आवेदकों के पास एमबीबीएस करने के बाद तीन साल का कार्य अनुभव होना भी जरूरी है। सभी इच्छुक व योग्य आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले सभी जरूरी योग्यताओं को अवश्य पढ़ लें।

जरूरी तारीखें Important Dates For Master Of Hospital Administration Course

एमएचए प्रोग्राम में एडमिशन के इच्छुक आवेदक 30 अप्रेल 2018 तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

योग्य आवेदकों के चयन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन 17 जून 2018 को सुबह 10 बजे से करवाया जाएगा।

परीक्षा परिणामों की घोषणा 18 जून 2018 को सुबह 11 बजे की जाएगी।

प्रेक्टिकल एग्जाम का आयोजन 20 जून 2018 को सुबह 10 बजे से होगा।

फाइनल इंटरव्यू का आयोजन सिलेक्शन कमिटी द्वारा 21 जून 2018 को करवाया जाएगा।

कैसे करें आवेदन How To Apply Master Of Hospital Administration Course

पी जीआईएमईआर के एमएचए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इच्छुक व योग्य आवेदक वेबसाइट www.pgimer.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के साथ ही आवेदकों को आवेदन फीस भी जमा करवानी होगी। आवेदकों को 1000 रुपए की फीस देनी होगी। हालांकि, एससी/एसटी कैटेगिरी के आवेदकों को 800 रुपए की आवेदन फीस जमा करवानी होगी। सभी आवेदकों को यह फीस किसी भी एसबीआई ब्रांच में चालान फॉर्म भरकर जमा करनी होगी।