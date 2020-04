सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा लेगा एमपी बोर्ड

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Madhya Pradesh Board of Secondary Education) (MPBSE) केवल मुख्य विषयों की ही परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड ने हाल ही में जारी सर्कुलर में कहा है कि कोरोनवायरस के कारण स्थगित हुई सभी परीक्षाओं को फिर से आयोजित करवा पाना संभव नहीं होगा। बोर्ड मुख्य विषयों के लिए ही परीक्षा आयोजित करेगा। इससे पहले, सीबीएसई (CBSE) द्वारा इसी तरह की विधि अपनाई गई थी, जब उसने स्थगित परीक्षाओं में से केवल 29 की आयोजित करने की घोषणा की थी।

लॉकडाउन (Lockdown) हटने के 10 दिन बाद शेष परीखाओं की तारीखों की घोषणा की जाएगी। बोर्ड का दावा है कि इससे स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आगे कहा गया कि उम्मीदवारों को प्रयाप्त समय दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देशभर में लॉकडाउन 14 अप्रेल को हटाया जाएगा।

हाई स्कूल के लिए निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी

First language : हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू

Second और third language : हिंदी

उच्च माध्यमिक के लिए निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी

Biology

Higher mathematics

Chemistry

Economics

Geography

Political science

Book keeping and accountancy

Business economics

Corporate production and horticulture

Animal husbandry, milk trade, poultry farming and fishery

still life and design

History of Indian Art

Anatomy physiology and health

Element of science

First, second and third vocational courses