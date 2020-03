नैक ने दी ए प्लस प्लस ग्रेडिंग

वनस्थली विद्यापीठ को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) (National Council for Evaluation and Accreditation (NAC) to Banasthali University) की ओर से ए प्लस प्लस ग्रेड दिया है (Has given a plus plus grade)। ए प्लस प्लस ग्रेड के साथ वनस्थली देश के प्रथम पांच बहु विषयक विश्वविद्यालयों के साथ खड़ा है।

साथ ही यह विवि. प्रदेश का उच्चतम ग्रेड हासिल करने वाला विश्वविद्यालय बन गया (University Became the highest grade university in the state) है।

पहले दो चक्रों में भी वनस्थली को उच्चतम ग्रेड प्राप्त हुआ था

नैक मानदंडों के अनुसार 70 प्रतिशत मूल्यांकन मात्रात्मक और 30 प्रतिशत गुणात्मक मूल्यांकन नैक पीयर टीम द्वारा किया गया था। इसके लिए टीम ने 3 से 5 मार्च को विवि का दौरा किया था। इससे पहले दो चक्रों में भी वनस्थली को उच्चतम ग्रेड प्राप्त हुआ था। विद्यापीठ के कुलपति प्रो.आदित्य शास्त्री ने बताया कि विवि ने 4 में से 3.63 ग्रेड पॉइंट औसत हासिल किया है, जो कि प्रदेश में सबसे उच्चतम है।