NEET Counselling 2019 : पहले राउंड की काउंसलिंग का प्रोविजनल रिजल्ट लिया वापस, नया रिजल्ट जल्द होगा जारी

NEET Counselling 2019 : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने सोमवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर NEET Counselling 2019 के लिए पहले दौर की सीट आवंटन परिणाम जारी किया था। MCC ने अब अनंतिम परिणाम वापस ले लिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नया परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "पहली काउंसलिंग का परिणाम वापस ले लिया जा रहा है और शीघ्र ही एक नया परिणाम डाला जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने 15% ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से एमबीबीएस प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे अपने परिणामों की जांच करने और डाउनलोड करने के लिए MCC- की आधिकारिक वेबसाइट https://medicalcounseling.nic.in/UGCounselling पर जा सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड सीट अलॉटमेंट में सीट आवंटित किया गया है, उन्हें 1 जुलाई 2019 से संबंधित रिपोर्टिंग केंद्रों पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। NEET Counselling 2019 के लिए रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई, 2019 है।

उम्मीदवार नीट काउंसलिंग 2019 के दूसरे दौर के लिए 9 से 11 जुलाई, 2019 तक पंजीकरण कर सकते हैं। उम्मीदवार 12 जुलाई, 2019 को अपनी पसंद को लॉक कर सकते हैं। सीट आवंटन के दूसरे दौर की प्रक्रिया 13 से 15 जुलाई, 2019 तक होगी। अनुसूची, एमसीसी 15 जुलाई, 2019 को सीट आवंटन परिणाम का दूसरा दौर जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटन के दूसरे दौर में सीट आवंटित किया जाता है, उन्हें 15 से 22 जुलाई, 2019 के बीच रिपोर्टिंग केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।

नीट 2019 सीट आवंटन परिणाम की जांच कैसे करें

सबसे पहले उम्मीदवार पहले दौर की NEET सीट आवंटन परिणाम की जांच करने और डाउनलोड करने के लिए MCC की आधिकारिक वेबसाइट- https://medicalcounseling.nic.in/UGCounselling पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए The Result for Round - 1 of UG Counselling 2019” लिंक पर क्लिक करें। लिंक क्लिक करने के साथ ही नई टैब में नीट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के साथ ही NEET UG काउंसलिंग के लिए राउंड 1 का परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड या प्रिंट ले सकते हैं।