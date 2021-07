NEET-JEE Main 2021 पर एनटीए आज दाखिल कर सकता है अपनी रिपोर्ट, नीट परीक्षा सितंबर में होने की उम्मीद

NEET, JEE Main 2021: जेईई मेन और नीट 2021 को लेकर जरूरी मोडालिटीज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तैयार कर ली है। अब एनटीए अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। ताजा अपडेट के मुताबिक एनटीए आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। इससे पहले सीबीएसई ने भी शिक्षा मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी और विचार-विमर्श के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गईं थी।

जेईई मेन जुलाई-अगस्त और नीट सितंबर में होने की उम्मीद

बीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने की वजह से इस साल जेईई मेन और नीट की प्रवेश परीक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जेईई मेन के लिए दो सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं जबकि दो शेष हैं। नीट 2021 का आयोजन 1 अगस्त को होना है, जो अब संभव नहीं लगता क्योंकि आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एनईईटी के लिए यह मांग की गई थी कि सरकार जेईई मेन जैसे कई प्रयासों की अनुमति दे। नीट 2021 में भी पैटर्न में बदलाव की उम्मीद है। NEET को सितंबर तक स्थगित करने की उम्मीद है। JEE मेन के लंबित सत्र जुलाई और अगस्त में होने की उम्मीद है जिसमें दो सत्रों के बीच लगभग 25 दिनों का अंतराल होगा।

फिलहाल, एनटीए परीक्षा आयोजित करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने में जुटा है। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन खासकर सोशल डिस्टेंसिंग पालन एनटीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ सरकार देश भर में कोरोना की स्थिति का आकलन भी कर रही है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर थम गई है और उम्मीद है कि कई सावधानियों के साथ परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला सरकार ले सकती है।

कोरोना की वजह से स्थगित हुई थी परीक्षा

इससे पहले जब जेईई मेन और नीट 2021 प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। एनटीए बताया था कि परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद अंतिम तिथियों की घोषणा की जाएगी। रिपोर्ट्स की मानें तो समीक्षा पूरी हो चुकी है और नई तारीखों की घोषणा जल्द ही अधिकारियों और सरकार के बीच चर्चा के बाद की जाएगी।

